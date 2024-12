Inventiva obtient 21,4 millions d'euros complétant la première tranche du financement multi-tranches annoncé précédemment d'un montant maximum de 348 millions d'euros

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 16 décembre 2024 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, a annoncé aujourd'hui que, à la suite de l’assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 11 décembre 2024 (l' « Assemblée générale »), le Conseil d’administration a décidé de mettre en œuvre les délégations octroyées par l’Assemblée Générale pour émettre la seconde phase de la Tranche 1 (l’« Opération T1bis ») pour un montant brut de 21,4 millions d’euros (20,1 millions d’euros net) du financement en fonds propres en plusieurs tranches d’un montant maximum de 348 millions d’euros annoncé le 14 octobre 2024 (le « Financement Multi-Tranches »).