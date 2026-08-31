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Inventiva nomme Chris Benecchi au poste de Chief Operating Officer
information fournie par Boursorama CP 31/08/2026 à 22:00
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Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 31 août, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la nomination de Chris Benecchi au poste de Chief Operating Officer (COO). Fort d’une vaste expérience dans le secteur biopharmaceutique, notamment dans le développement d’organisations et la préparation à la mise sur le marché de médicaments innovants, et la coordination d’activités transversales, Chris pilotera la préparation opérationnelle d’Inventiva à l’approche des résultats de l’étude pivot de Phase 3 NATiV3 évaluant le lanifibranor dans la MASH, attendus au quatrième trimestre 2026, en vue d’une éventuelle commercialisation du lanifibranor.

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