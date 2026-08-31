Inventiva nomme Chris Benecchi au poste de Chief Operating Officer

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 31 août, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la nomination de Chris Benecchi au poste de Chief Operating Officer (COO). Fort d’une vaste expérience dans le secteur biopharmaceutique, notamment dans le développement d’organisations et la préparation à la mise sur le marché de médicaments innovants, et la coordination d’activités transversales, Chris pilotera la préparation opérationnelle d’Inventiva à l’approche des résultats de l’étude pivot de Phase 3 NATiV3 évaluant le lanifibranor dans la MASH, attendus au quatrième trimestre 2026, en vue d’une éventuelle commercialisation du lanifibranor.

Alors qu’un lancement potentiel du lanifibranor aux États-Unis, sous réserve de son approbation réglementaire, est anticipé en 2028, Inventiva renforce stratégiquement son organisation, ses infrastructures et ses capacités commerciales afin de soutenir un lancement réussi et de favoriser l’adoption durable du traitement à long terme.

Andrew Obenshain, Directeur Général d’Inventiva : « Nous sommes à un moment déterminant pour Inventiva. Nous pensons que le lanifibranor pourrait, s’il est approuvé, offrir une approche thérapeutique distincte dans le traitement de la MASH. À l’approche des résultats de notre étude de Phase 3, nous préparons la Société à entrer dans une nouvelle phase de son développement. Chris apporte une combinaison précieuse d’expériences opérationnelle et commerciale, ainsi qu’un solide parcours dans la préparation d’organisations à mettre des médicaments prometteurs à la disposition des patients. Son expérience est particulièrement pertinente compte tenu du marché de la MASH, en pleine évolution. Je suis très heureux de lui confier la direction de cette nouvelle étape pour Inventiva. »

Chris Benecchi, Chief Operating Officer d’Inventiva : « Fort de la solide expertise scientifique d’Inventiva et de l’opportunité de répondre à d’importants besoins non satisfaits des patients, je rejoins Inventiva avec pour mission claire de développer l’organisation et les capacités nécessaires à la préparation d’une éventuelle commercialisation du lanifibranor si approuvé, et de construire les bases d’un succès durable pour la Société. Nous pensons que le lanifibranor est susceptible d’influencer significativement sur le paradigme actuel de traitement de la MASH. Je me réjouis de travailler avec les équipes pour concrétiser ce potentiel au bénéfice des patients.»

Chris Benecchi dispose de 30 ans d’expérience dans le secteur biopharmaceutique, dans des fonctions de direction commerciale, opérationnelle et stratégique, avec une solide expérience dans le développement d’organisations, la préparation de médicaments expérimentaux innovants à leur lancement et la coordination d’équipes pluridisciplinaires dans des marchés concurrentiels et soumis à des enjeux d’accès aux traitements. Il a récemment occupé le poste de Chief Executive Officer de Motric Bio, une société d’Aditum Bio. Auparavant, chez Sage Therapeutics, il a exercé successivement les fonctions de Chief Operating Officer, Chief Business Officer et Chief Commercial Officer, jouant notamment un rôle central dans le lancement aux États-Unis de ZURZUVAE® ainsi que dans la stratégie et les opérations de la société. Auparavant, il a dirigé la préparation du lancement mondial de BIMZELX® (bimekizumab) chez UCB et, chez Alexion, a supervisé les activités mondiales d’excellence commerciale et de préparation des lancements pour un portefeuille de traitements dans les maladies rares. Il a également occupé des fonctions de direction commerciale chez Acorda Therapeutics, Takeda Pharmaceuticals et Johnson & Johnson. Chris Benecchi est titulaire d’un MBA de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un Bachelor of Arts de Colby College.

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive. Le lanifibranor est un médicament expérimental et n’a été approuvé par aucune autorité réglementaire. Sa sécurité et son efficacité n’ont pas été établies.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

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