Inventiva intègre le segment Tech Leaders d’Euronext

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 7 juin 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd’hui qu’elle rejoint l’initiative Tech Leaders, un nouveau segment d’Euronext composé de plus d’une centaine d’entreprises européennes technologiques et à forte croissance.