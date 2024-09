Inventiva: "incertitude significative" sur la poursuite de l'activité

(AOF) - Inventiva annonce qu’au 30 juin 2024, elle dispose de 10,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, ce qui devrait lui permettre de financer ses opérations jusqu'à la mi-octobre 2024. " Ces éléments font ressortir une incertitude significative quant à la capacité de la société à poursuivre ses activités " souligne la biotech spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH/NASH. La perte nette de la société s'est élevée à 49 millions d'euros au 30 juin, contre 5,3 millions en 2023.

La société "examine activement des options de financement et discute de stratégies avec ses conseillers financiers et des parties prenantes potentielles, y compris ses actionnaires majeurs et de nouveaux investisseurs potentiels".

Elle "pourrait chercher à lever des fonds supplémentaires pour atteindre ses objectifs de développement pour ses programmes de recherche et développement, par le biais d'offres de capitaux propres ou de dettes publiques ou privées, ainsi que par des transactions stratégiques potentielles telles que des partenariats de développement commercial et/ou des accords de redevance et/ou des opérations de fusion et acquisition".

Inventiva souligne qu'"il n'y a aucune garantie quant au calendrier, à la séquence ou au résultat de toute action ou opération ou série d'actions ou d'opérations".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.