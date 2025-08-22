Inventiva: Great Point Partners passe sous les 5% du capital
22/08/2025
En revanche, JP Morgan Chase & Co a franchi indirectement en hausse, le même jour, le seuil de 5% des droits de vote d'Inventiva pour détenir 5,90% du capital et 5,40% des droits de vote, du fait d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.
Valeurs associées
|3,8450 EUR
|Euronext Paris
|-1,28%
