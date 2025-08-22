 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inventiva: Great Point Partners passe sous les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 13:25

(Zonebourse.com) - Great Point Partners LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 août, le seuil de 5% du capital d'Inventiva, au résultat d'une cession d'actions sur le marché, pour détenir 4,99% du capital et 4,57% des droits de vote.

En revanche, JP Morgan Chase & Co a franchi indirectement en hausse, le même jour, le seuil de 5% des droits de vote d'Inventiva pour détenir 5,90% du capital et 5,40% des droits de vote, du fait d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

