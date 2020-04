Inventiva fait le point sur ses activités dans le contexte de l'épidémie de COVID-19

- Mise en place d'une série de mesures pour préserver la sécurité des collaborateurs et soutenir les acteurs locaux

- Publication des premiers résultats de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE lanifibranor dans la NASH, en bonne voie pour juin 2020

- Situation de trésorerie solide et visibilité financière jusqu'à la fin du T2 2021, au-delà des prochaines étapes cliniques clés attendues par la Société



Daix (France), le 7 avril 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, fait aujourd'hui le point sur son activité et sa situation financière ainsi que sur les initiatives annoncées pour soutenir ses employés et les acteurs locaux dans le contexte de l'évolution de la pandémie de COVID-19, tout en favorisant la poursuite des activités essentielles au développement de son portefeuille de R&D.