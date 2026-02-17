 Aller au contenu principal
Inventiva est financée jusqu'au milieu du premier trimestre 2027
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 09:05

Inventiva a dévoilé certains de ses résultats financiers préliminaires non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) disposait, à la fin de l'année dernière, d'une trésorerie et équivalents de 99,3 millions d'euros, et ses dépôts à court terme s'élevaient à 131,6 millions d'euros, contre 96,6 millions d'euros un an plus tôt.

Sur la période, les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles étaient de 99,3 millions d'euros, soit une augmentation de 22%. L'entreprise estime pouvoir se financer jusqu'au milieu du premier trimestre 2027. Dans l'hypothèse où les bons de souscription d'actions de la Tranche 3 émis dans le cadre du financement structuré sont exercés dans leur intégralité pour un produit pouvant atteindre 116 millions d'euros, les activités seraient financées jusqu'au milieu du troisième trimestre 2027.

Parallèlement, le chiffre d'affaires 2025 a atteint 4,5 millions d'euros, contre 9,2 millions d'euros en 2024. Ces revenus proviennent principalement du paiement d'étape d'un montant brut de 10 millions de dollars (produit net de 8,6 millions d'euros) facturé à CTTQ et des avoirs de 5 millions de dollars comptabilisés dans le cadre de l'accord de licence avec CTTQ.

Inventiva publiera ses résultats financiers audités de l'exercice 2025 le 30 mars 2026 après la clôture des marchés américains.

