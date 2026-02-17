Inventiva est financée jusqu'au milieu du premier trimestre 2027
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 09:05
La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) disposait, à la fin de l'année dernière, d'une trésorerie et équivalents de 99,3 millions d'euros, et ses dépôts à court terme s'élevaient à 131,6 millions d'euros, contre 96,6 millions d'euros un an plus tôt.
Sur la période, les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles étaient de 99,3 millions d'euros, soit une augmentation de 22%. L'entreprise estime pouvoir se financer jusqu'au milieu du premier trimestre 2027. Dans l'hypothèse où les bons de souscription d'actions de la Tranche 3 émis dans le cadre du financement structuré sont exercés dans leur intégralité pour un produit pouvant atteindre 116 millions d'euros, les activités seraient financées jusqu'au milieu du troisième trimestre 2027.
Parallèlement, le chiffre d'affaires 2025 a atteint 4,5 millions d'euros, contre 9,2 millions d'euros en 2024. Ces revenus proviennent principalement du paiement d'étape d'un montant brut de 10 millions de dollars (produit net de 8,6 millions d'euros) facturé à CTTQ et des avoirs de 5 millions de dollars comptabilisés dans le cadre de l'accord de licence avec CTTQ.
Inventiva publiera ses résultats financiers audités de l'exercice 2025 le 30 mars 2026 après la clôture des marchés américains.
Valeurs associées
|5,1900 EUR
|Euronext Paris
|-1,70%
A lire aussi
-
InterContinental Hotels Group a fait état mardi d'un revenu mondial par chambre disponible (RevPAR) supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, la croissance enregistrée en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ayant compensé la faiblesse du marché ... Lire la suite
-
(AOF) - Vicat (-5,32%, à 69,40 euros) est logée à la dernière place de l'indice SBF 20 au lendemain de la publication de ses résultats annuels. A l'ouverture des marchés, le cimentier chutait même de plus de 9% malgré la confirmation de ses objectifs de moyen terme. ... Lire la suite
-
Une diplomate expérimentée pour succéder à Jack Lang: Anne-Claire Legendre, proche conseillère d'Emmanuel Macron, a été proposée mardi par la France pour prendre la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) et remplacer l'ancien ministre socialiste, poussé vers la ... Lire la suite
-
Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de réseaux sociaux X, Meta et TikTok pour diffusion présumée de contenus pédopornographiques générés par l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi le président du gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer