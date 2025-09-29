Inventiva est financé jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026

(AOF) - Inventiva a annoncé que compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses dépenses prévisionnelles, sa trésorerie et ses équivalents, associés à ses dépôts à court terme et d’autres éléments (paiement d’étape, réalisation du plan de réorganisation stratégique…), lui permettront de financer ses opérations jusqu’à la fin du troisième trimestre 2026. En parallèle, la société a dévoilé un chiffre d’affaires semestriel de 4,5 millions d’euros, contre 0 un an plus tôt.

Les revenus enregistrés proviennent principalement d'un paiement d'étape, ainsi que des notes de crédit. Parallèlement, le résultat financier a atteint -113,2 millions d'euros, contre -3,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

Cette dégradation est principalement lié au retraitement IFRS sans effet sur la trésorerie de la comptabilisation à la juste valeur, incluant -84,7 millions d'euros relatifs aux instruments dérivés dans le cadre de la deuxième tranche du financement structuré et -17,9 millions d'euros de bons de souscription d'actions précédemment émis au profit de la BEI, et à -9,7 millions d'euros, principalement sans effet sur la trésorerie, d'intérêts sur les prêts et sur les certificats de redevance.

Par conséquent, la perte nette s'est élevée à 175,9 millions d'euros, contre 49 millions d'euros au 30 juin 2024.

