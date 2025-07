Inventiva: deux nominations dans l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce les nominations de Jason Campagna en tant que président de la R&D et directeur médical, ainsi que de Martine Zimmermann en tant que vice-présidente exécutive en charge des affaires réglementaires et de l' assurance qualité.



Récemment directeur médical de Q32 Bio, Jason Campagna succède à Pierre Broqua, cofondateur et directeur scientifique d'Inventiva, qui prendra le rôle de conseiller scientifique, et Michael Cooreman, qui quitte ses fonctions de directeur médical.



Martine Zimmermann était récemment vice-président senior, responsable des affaires réglementaires chez Ipsen, où elle a dirigé une équipe ayant obtenu les autorisations réglementaires pour deux traitements contre les maladies du foie.





Valeurs associées INVENTIVA 2,7650 EUR Euronext Paris +0,55%