Inventiva: bien orienté après un paiement d'étape de CTTQ information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Inventiva s'adjuge près de 5% après la réception d'un paiement d'étape de 10 millions de dollars de la part de Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Group Co (CTTQ), une filiale de Sino Biopharm, dans le cadre de leur accord de licence et de collaboration.



Ce paiement d'étape fait suite au règlement réussi de la deuxième tranche de 115,6 millions d'euros de produit brut (produit net de 108,5 millions) du financement structuré précédemment annoncé d'un montant maximal de 348 millions d'euros.



Pour rappel, l'accord porte sur le développement et la commercialisation de lanifibranor pour le traitement de MASH et potentiellement d'autres maladies métaboliques en Chine (y compris Hong Kong, Macao et Taïwan).



En vertu de l'accord, Inventiva est éligible à recevoir jusqu'à 265 millions de dollars de plus en paiements d'étapes, ainsi que des redevances à un chiffre sur les ventes nettes annuelles de lanifibranor, si il est approuvé.





Valeurs associées INVENTIVA 2,7850 EUR Euronext Paris +5,29%