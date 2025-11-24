 Aller au contenu principal
Inventiva bien orienté après son point sur sa trésorerie
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 13:25

Inventiva gagne plus de 1% après le point d'activité de la société biopharmaceutique, qui affiche à cette occasion une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 97,6 millions d'euros, ainsi que 24,7 MEUR en dépôts à court terme au 30 septembre.

En novembre, elle a réalisé une offre au public aux Etats-Unis ayant conduit à l'émission de 44.805.193 American Depositary Shares (ADS) pour un produit net de 139,3 MEUR, incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation par les banques.

Inventiva estime ainsi que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme, y compris le produit net de l'offre au public, devraient lui permettre de financer ses opérations jusqu'à la fin du 1er trimestre 2027.

Réagissant à cette publication, KBC Securities note que cet horizon de trésorerie confirmé par Inventiva, lui 'fournit un financement au-delà des résultats de l'essai de phase 3 (NATiV3) du lanifibranor dans la MASH, prévus au 2e semestre 2026'.

