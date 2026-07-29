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Inventiva annonce ses résultats financiers préliminaires pour le premier semestre 2026¹
information fournie par Boursorama CP 29/07/2026 à 22:00
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Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 29 juillet, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie aujourd'hui certains résultats financiers préliminaires du premier semestre 2026, notamment sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et son chiffre d'affaires.
Résultats financiers préliminaires
Au 30 juin 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 166,1 millions d'euros et 67,8 millions d'euros de dépôts à court terme2, contre une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 99,3 millions d'euros et 131,6 millions d'euros de dépôts à court terme au 31 décembre 2025.

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