Inventiva annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 4 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son équipe de direction participera aux conférences investisseurs suivantes :
H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference
Date : Mardi 9 septembre 2025
Heure du « fireside chat » : 21h00 (CEST) / 15h00 (EDT)
Lieu : New York, NY
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer