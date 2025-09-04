 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inventiva annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre
information fournie par Boursorama CP 04/09/2025 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 4 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son équipe de direction participera aux conférences investisseurs suivantes :
H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference
Date : Mardi 9 septembre 2025
Heure du « fireside chat » : 21h00 (CEST) / 15h00 (EDT)
Lieu : New York, NY

