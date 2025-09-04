 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inventiva annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre
information fournie par GlobeNewswire 04/09/2025 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 4 septembre 2025 Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son équipe de direction participera aux conférences investisseurs suivantes :

H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference

Date : Mardi 9 septembre 2025
Heure du « fireside chat » : 21h00 (CEST) / 15h00 (EDT)
Lieu : New York, NY

8 ème Edition du Forum Lyon Pôle Bourse
Date : Mardi 23 septembre 2025
Lieu : Lyon

KBC Life Sciences Conference
Date : Jeudi 25 septembre 2025
Heure de la présentation : 11h00 (CEST) / 5h00 (EDT)
Lieu : Bruxelles

Stifel 2025 Virtual Cardiometabolic Forum
Date : Mardi 30 septembre 2025
Heure de la présentation : 15h30 (CEST) / 9h30 (EDT)
Lieu : En ligne

European MIDCAP Event 2025
Date : Mardi 30 septembre – mercredi 1 er octobre 2025
Lieu : Paris

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com


Contacts

Inventiva

Pascaline Clerc

EVP, Strategy and Corporate Affairs

media@inventivapharma.com

+1 202 499 8937 		Brunswick Group

Tristan Roquet Montegon /

Aude Lepreux /

Julia Cailleteau

Relations média

inventiva@brunswickgroup.com

+33 1 53 96 83 83 		ICR Healthcare

Patricia L. Bank

Investor relations

patti.bank@icrhealthcare.com

+1 415 513 1284

