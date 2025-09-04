Inventiva annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en septembre

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 4 septembre 2025
–
Inventiva
(Euronext Paris et Nasdaq :
IVA
) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son équipe de direction participera aux conférences investisseurs suivantes :
H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference
Date :
Mardi 9 septembre 2025
Heure du « fireside chat » : 21h00 (CEST) / 15h00 (EDT)
Lieu : New York, NY
8
ème
Edition du Forum Lyon Pôle Bourse
Date : Mardi 23 septembre 2025
Lieu : Lyon
KBC Life Sciences Conference
Date : Jeudi 25 septembre 2025
Heure de la présentation : 11h00 (CEST) / 5h00 (EDT)
Lieu : Bruxelles
Stifel 2025 Virtual Cardiometabolic Forum
Date : Mardi 30 septembre 2025
Heure de la présentation : 15h30 (CEST) / 9h30 (EDT)
Lieu : En ligne
European MIDCAP Event 2025
Date : Mardi 30 septembre – mercredi 1 er octobre 2025
Lieu : Paris
À propos d’Inventiva
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.
Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com
Contacts
|
Inventiva
Pascaline Clerc
EVP, Strategy and Corporate Affairs
media@inventivapharma.com
+1 202 499 8937
|
Brunswick Group
Tristan Roquet Montegon /
Aude Lepreux /
Julia Cailleteau
Relations média
inventiva@brunswickgroup.com
+33 1 53 96 83 83
|
ICR Healthcare
Patricia L. Bank
Investor relations
patti.bank@icrhealthcare.com
+1 415 513 1284
