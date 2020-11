Daix (France), le 9 novembre 2020 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui sa participation à la « Stifel Virtual Healthcare Conference 2020 » qui se tiendra virtuellement du 17 au 18 novembre 2020 et la « 11th Jefferies Virtual Healthcare Conference » qui se tiendra virtuellement du 17 au 19 novembre 2020. Lors de ces deux événements, Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, présentera la Société et participera à des rendez-vous investisseurs.