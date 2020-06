? Lanifibranor a atteint le critère principal de l'étude avec une réduction statistiquement significative du score d'activité SAF , combinant inflammation du foie et « ballooning », sans aggravation de la fibrose dans les populations Intention de Traiter (ITT ) et Per Protocole (PP )

? Lanifibranor a également atteint les principaux critères secondaires de l'étude, notamment la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose hépatique sans aggravation de la NASH dans les populations ITT et PP

? Lanifibranor est le premier candidat médicament à avoir des effets statistiquement significatifs sur la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH, les principaux critères d'évaluation de la FDA et de l'EMA pour une approbation accélérée pendant la réalisation du développement clinique de Phase III

? Lanifibranor continue à démontrer un bon profil de tolérabilité

? Ces résultats positifs soutiennent la décision d'Inventiva de poursuivre le développement clinique de lanifibranor et d'entrer en Phase III