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Inventiva annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2025 et de son Rapport Annuel 2025 (« Form 20-F »)
information fournie par Boursorama CP 08/04/2026 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 8 avril 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2025 pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, incluant le rapport de gestion et le rapport financier annuel, auprès de l’Autorité des Marchés Financier (l’« AMF ») ainsi que son Rapport Annuel 2025 (« Form 20-F ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 auprès de la « Securities and Exchange Commission » (la « SEC ») aux Etats-Unis.

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