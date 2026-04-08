Inventiva annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2025 et de son Rapport Annuel 2025 (« Form 20-F »)

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 8 avril 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2025 pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, incluant le rapport de gestion et le rapport financier annuel, auprès de l’Autorité des Marchés Financier (l’« AMF ») ainsi que son Rapport Annuel 2025 (« Form 20-F ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 auprès de la « Securities and Exchange Commission » (la « SEC ») aux Etats-Unis.

Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la Société ( www.inventivapharma.com ), section « Investisseurs ». En outre, le Document d'Enregistrement Universel 2025 est disponible sur le site internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et le Rapport Annuel 2025 (« Form 20-F ») est également disponible sur le site internet de la SEC ( www.sec.gov ).

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Investor Relations

David Nikodem: IR@inventivapharma.com

Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com Media Relations

Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com

Alexis Feinberg: inventivapr@icrhealthcare.com

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