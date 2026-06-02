Inventiva annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Daix (France), New York City (New York, United States), le 2 juin 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext Paris sera temporairement suspendu, à la demande de la Société, à compter de l'ouverture du marché à 9h00 CEST.

Cette suspension intervient préalablement à un projet d’opération de financement, dont les modalités feront l’objet d’une nouvelle communication de la Société.

Cette suspension sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée par la Société. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre ce jour, le 2 juin 2026, aux alentours de 15h30 CEST, correspondant à l'heure possible de début des négociations des ADS sur le Nasdaq Global Market (9h30 ET), sous le symbole « IVA ».