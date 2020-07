Inventiva annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Daix (France), le 10 Juillet 2020 - Inventiva (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce que la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext à Paris (« Euronext Paris ») aura lieu aujourd'hui à compter de 15h30.



Le cours de bourse des actions ordinaires d'Inventiva sur Euronext Paris a été suspendu à la demande de la Société à compter de 9h00 dans le cadre de son offre globale, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American Depositary Shares de la Société sur le Nasdaq Global Market.