Inventiva annonce la recommandation positive du cinquième DMC de l’étude clinique NATiV3 Phase 3 avec lanifibranor dans la MASH

Daix (France), Long Island City (New York, United States), le 30 novembre 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, a annoncé aujourd'hui la recommandation positive de la cinquième réunion du Data Monitoring Committee (DMC) de poursuivre l'étude clinique de Phase 3, NATiV3, évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la MASH sans modification du protocole actuel.