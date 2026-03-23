Inventiva annonce la publication et la présentation de ses résultats financiers annuels 2025

Daix (France), New York ( États-Unis ), le 23 mars 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers annuels 2025 le lundi 30 mars 2026, après la clôture des marchés américains.

La direction d'Inventiva tiendra une conférence téléphonique en anglais, suivie d'une session de questions-réponses, le mardi 31 mars 2026 à 8h00 (New York) / 14h00 (Paris).

Les participants souhaitant joindre la conférence téléphonique et poser des questions doivent s'inscrire à l'avance ici . À l'issue de leur inscription, les participants recevront les informations de connexion par e-mail.

Le webcast en direct sera accessible depuis la section Investisseurs – Présentations du site internet d'Inventiva.

Un replay de la conférence téléphonique sera disponible après l'événement sur le site internet de la Société.

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Investor Relations



David Nikodem: IR@inventivapharma.com

Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com Media Relations

Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com

Alexis Feinberg: inventivapr@icrhealthcare.com

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