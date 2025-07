Inventiva annonce la publication dans le Journal of Hepatology Reports des résultats du lanifibranor sur les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques chez des patients MASLD/MASH et dans des modèles précliniques de la maladie

L'analyse des cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques (« LSEC ») dans les biopsies de screening et de fin de traitement dans l'étude de Phase 2b NATIVE a mis en évidence une capillarisation des LSEC chez les patients atteints de MASLD, avec une capillarisation encore plus marquée chez les patients atteints de MASH.





De plus, parmi les patients sans MASH, la capillarisation des LSEC était plus importante chez ceux présentant une MASLD que chez ceux ayant une histologie hépatique normale.





La capillarisation des LSEC observée chez les patients était fortement associée à la fibrose hépatique et, dans une moindre mesure, à l’inflammation





Les biopsies réalisées en fin de traitement dans le cadre de l'étude de Phase 2b NATIVE ont montré une amélioration de la capillarisation des LSEC chez les patients atteints de MASH et traités par lanifibranor, comparativement au placebo.





De plus, à l'aide de deux modèles précliniques, lanifibranor a démontré des effets bénéfiques allant au-delà de l'inversion de la capillarisation, normalisant la pression portale et la résistance vasculaire intrahépatique.





Ces effets observés dans les modèles précliniques semblent plus prononcés que ceux associés aux mono-agonistes PPAR, suggérant qu’en tant qu’agoniste pan-PPAR, lanifibranor pourrait représenter une approche thérapeutique globale pour la MASH, la régression de la fibrose et la prévention de la progression vers la cirrhose.





Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 2 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui la publication dans la revue scientifique évaluée par des pairs Journal of Hepatology Reports , des résultats de l'évaluation clinique dans la Phase 2b NATIVE et des données précliniques portant sur les effets du lanifibranor sur les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques dans la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique ("MASLD") et la MASH.



Dr Kris V. Kowdley, Directeur du Liver Institute Northwest (Washington) a déclaré : « Les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques (LSEC) jouent un rôle clé dans les modifications vasculaires observées dans les maladies hépatiques, notamment la MASH et la cirrhose. La capillarisation de ces cellules apparaît précocement, avant même l'apparition de la MASH. Les résultats de l'étude de Phase 2b NATIVE évaluant lanifibranor montrent une corrélation entre la capillarisation des LSEC et le stade de la fibrose et de l'inflammation, ainsi que des éléments suggérant que lanifibranor pourrait réduire cette capillarisation. Ces résultats renforcent notre confiance dans le potentiel de lanifibranor à contribuer à la prévention de la progression vers la cirrhose et les événements cliniques associés . »



La modification LSEC a été évaluée à l'aide d'un marquage CD34 au sein de biopsies de la Phase 2b NATIVE, révélant une densité plus élevée du marquage CD34 chez les patients atteints de MASLD ou de la MASH par rapport aux patients sans MASLD.



Le marquage CD34 s’est révélée associée à la fibrose hépatique et, dans une moindre mesure, à l’inflammation. Sur les biopsies hépatiques de l’étude NATIVE, le marquage CD34 a diminué proportionnellement à la dose de lanifibranor administrée après 24 semaines de traitement. Ces données suggèrent que le lanifibranor pourrait réduire la capillarisation des LSEC, un mécanisme clé dans la progression vers la cirrhose, chez les patients atteints de MASH et présentant une fibrose significative.



Deux modèles précliniques de MASLD et de MASH ont montré que les altérations vasculaires apparaissent à un stade précoce de la maladie, avant même l'inflammation et la fibrose. De plus, ces modèles ont montré que les effets du lanifibranor pourraient aller au-delà de l'inversion de la capillarisation, normalisant la résistance vasculaire intra-hépatique (IHVR) démontré par la normalisation de la pression portale et du gradient de pression transhépatique mesuré ex vivo. Ces effets se sont révélés supérieurs à ceux observés avec les mono-agonistes PPAR.



La dysfonction des LSEC est de plus en plus reconnue comme un facteur clé dans la progression des maladies chroniques du foie. Cette dysfonction se caractérise par la perte des fenestrations (défenestration) et par la capillarisation des LSEC, ce qui perturbe la microcirculation hépatique, entraîne une altération des échanges de substrats, une augmentation de la résistance vasculaire intra-hépatique et une élévation de la pression portale. Cette altération favorise également un environnement pro-inflammatoire et pro-fibrotique, contribuant ainsi à la progression des maladies hépatiques précoces vers des stades plus avancés tels que la fibrose et la cirrhose.

L'évaluation histologique de l’étude clinique de Phase 2b NATIVE a montré que cette capillarisation survient dès les tout premiers stades de la maladie. Nous pensons que l’ensemble solide de ces données issues de la Phase 2b NATIVE, avec les données précliniques, suggèrent un bénéfice potentiel du lanifibranor en tant qu'agoniste pan-PPAR ciblant les multiples composantes de la maladie.

Détails de la publication

Titre de l’article : “Altered liver sinusoidal endothelial cells in MASLD and their evolution following lanifibranor treatment.” Auteurs :

















Pierre-Emmanuel Rautou, Shivani Chotkoe, Louise Biquard, Guillaume Wettstein, Denise Van der Graaff, Yao Liu, Joris De Man, Christophe Casteleyn, Sofie Thys, Winnok H. De Vos, Pierre Bedossa, Michael P. Cooreman, Martine Baudin, Jean-Louis Abitbol, Philippe Huot-Marchand, Lucile Dzen, Miguel Albuquerque, Pierre Broqua, Jean-Louis Junien, Luisa Vonghia, Manal F. Abdelmalek, Wilhelmus J. Kwanten, Valérie Paradis, Sven M. Francque Version en ligne : https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2025.101366

A propos de lanifibranor



Lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale dont l'action consiste à induire des effets anti-fibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des changements vasculaires et métaboliques positifs en activant les trois isoformes de proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »). Les PPAR sont des récepteurs nucléaires bien connus qui régulent la transcription des gènes. Lanifibranor est un agoniste PPAR conçu pour activer de façon modérée et équipotente les trois isoformes de PPAR, avec une activation équilibrée des PPARα et PPARδ, et une activation partielle de PPARγ. S'il existe d'autres agonistes de PPAR qui ciblent un ou deux isoformes de PPAR, lanifibranor est le seul agoniste de pan-PPAR actuellement en développement clinique. La Société estime que le profil de modulateur pan-PPAR modéré et équilibré de lanifibranor contribue également au bon profil de sécurité et de tolérance qui a été observé dans les essais cliniques et les études précliniques dans lesquels il a été évalué. En plus du statut de « Fast Track », la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé les statuts de « Breakthrough Therapy » et de « Fast Track » à lanifibranor pour le traitement de la MASH.

A propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies orales à base de petites molécules pour le traitement des patients atteints de MASH. La Société évalue actuellement lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans l'essai clinique pivot de phase 3 pour le traitement des patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique fréquente et évolutive.



Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (ticker : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le NASDAQ Global Market aux États-Unis (ticker : IVA). www.inventivapharma.com

