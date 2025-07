Inventiva annonce la publication dans le Journal of Hepatology Reports des résultats du lanifibranor sur les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques chez des patients MASLD/MASH et dans des modèles précliniques de la maladie

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 2 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui la publication dans la revue scientifique évaluée par des pairs Journal of Hepatology Reports, des résultats de l'évaluation clinique dans la Phase 2b NATIVE et des données précliniques portant sur les effets du lanifibranor sur les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques dans la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) et la MASH.