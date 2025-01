Inventiva annonce la publication dans la revue « Journal of Hepatology » des résultats de l’étude clinique de preuve de concept initiée par un investigateur évaluant lanifibranor chez des patients atteints de DT2 et MASLD

Daix (France), New York City (New York, United States), le 29 janvier 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui la publication par la revue scientifique, évaluée par des pairs, « Journal of Hepatology », les résultats de l’étude clinique initiée par l’investigateur Dr. Kenneth Cusi évaluant lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 (“DT2”) et de Metabolic dysfunction-Associated Liver Disease (“MASLD”). L’étude clinique a démontré une amélioration significative de la résistance à l'insuline des tissus hépatiques, musculaires et adipeux chez les patients atteints de MASLD et de DT2 traités par lanifibranor.