Inventiva annonce la présentation des résultats de son étude clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de MASH/NASH et de DT2

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 13 mars 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), ou NASH, et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, tiendra une conférence investisseurs le mardi 19 mars pour présenter les résultats de son étude de Phase II LEGEND. Il s’agit d’une étude clinique contrôlée par placebo, évaluant lanifibranor seul ou en combinaison avec l’inhibiteur empagliflozine chez les patients atteints de MASH/NASH et de diabète de type 2 (DT2).



Conférence téléphonique / Détails du webcast

La Société tiendra une conférence téléphonique et un webcast, suivis d’une séance de questions/réponses, le mardi 19 mars 2024 à 8h00 (New York), 13h00 (Paris). Afin de participer à la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire à l’événement : https://register.vevent.com/register/BI334d62953abb41cea27de99dc5da974c. La conférence téléphonique et les diapositives de la présentation seront diffusées en direct sur ce lien et sur le site Internet d’Inventiva dans la section « Présentations aux investisseurs », et seront également disponibles à la suite de l’événement.