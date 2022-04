Inventiva annonce la présentation d’un abstract scientifique lors de la prochaine International Conference on Fatty Liver

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 7 avril 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui la sélection de l’abstract « Lanifibranor, a pan-PPAR agonist, improves markers of cardiometabolic health in patients with NASH » retenu pour une présentation en session plénière lors de la troisième International Conference on Fatty Liver qui se tiendra du 28 au 30 avril 2022 à Vienne en Autriche.