Inventiva annonce la présentation d’un abstract scientifique lors de la 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association

Daix (France), Long Island City (New York, United States), le 3 juin 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd’hui la sélection de l’abstract «The Pan-PPAR agonist lanifibranor improves nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and glycemic control » pour une présentation par poster lors de la 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association qui se tiendra du 3 au 7 juin 2022 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.