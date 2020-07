Inventiva annonce la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market

Daix (France), le 10 Juillet 2020 - INVENTIVA S.A. (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, consistant en une offre au public de 7.478.261 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (« ADSs »), chacune d'entre elles représentant une action ordinaire (l'« l'Offre »). Le montant brut total est estimé à environ 107,7 millions de dollars U.S., équivalent à environ 94,9 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la Société. Le règlement-livraison de l'Offre interviendra aux alentours du 15 juillet 2020, sous réserve des conditions usuelles.