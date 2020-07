- A la suite des effets plus importants que prévus concernant la réduction de la stéatose lors de l'étude de Phase IIb NATIVE dans la NASH, le nombre de patients à recruter dans l'étude évaluant lanifibranor chez les patients atteints de T2DM et de NAFLD a été réduit à 34 (contre 64 initialement)



- Les résultats de l'étude de Phase II sont attendus en 2021



Daix (France), le 6 juillet 2020 - Inventiva (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui la décision de l'investigateur de réduire le nombre de patients à recruter dans l'étude de Phase II avec lanifibranor chez des patients atteints de T2DM et de NAFLD menée par le Prof. Cusi à l'Université de Floride.