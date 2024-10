Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: accord de financement pour l'étude NATiV3 information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce obtenir un financement immédiat de 94,1 millions d'euros, dans le cadre d'un financement en plusieurs tranches d'un montant maximum de 348 millions d'euros, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.



Le produit du financement sera principalement utilisé pour réaliser l'essai clinique de phase 3, NATiV3, évaluant lanifibranor chez plus de 1100 patients randomisés dans la MASH non cirrhotique, avec le dernier patient randomisé attendu au premier semestre 2025.



Dans le cadre de l'opération, et sous réserve de la ratification par l'AG devant être réunie au plus tard le 16 décembre, Inventiva a nommé Mark Pruzanski en tant que président du conseil d'administration et Srinivas Akkaraju en tant qu'administrateur.



Jusqu'à quatre administrateurs supplémentaires pourront être nommés par les quatre investisseurs principaux, dont deux, qualifiés d'indépendants, remplaceront les administrateurs existants (hors Frédéric Cren, Mark Pruzanski et Srinivas Akkaraju).





