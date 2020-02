Inventiva a été retenue pour présenter les résultats positifs de l'étude clinique de Phase IIa avec odiparcil dans la MPS VI lors du 16ème « Annual WORLDSymposiumTM »

- Les résultats de l'étude clinique de Phase IIa menée chez des patients adultes atteints de la MPS VI ont montré la capacité d'odiparcil à améliorer des symptômes cliniques clés tels que l'opacification de la cornée et les fonctions cardiaques et respiratoires



- L'étude a également atteint son critère principal en matière de sécurité, confirmant le bon profil de sécurité d'odiparcil



Daix (France), le 3 février 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce aujourd'hui que le docteur Nathalie Guffon (MD, Hôpital Femme-Mère-Enfant, Lyon, France), investigateur de l'étude clinique de Phase IIa iMProveS (improve MPS treatment), présentera un poster, intitulé « Treatment of mucopolysaccharidosis type VI patients with odiparcil alone or in addition to enzyme replacement therapy : A Phase IIa study », lors du 16ème

« Annual WORLDSymposiumTM » qui se tiendra du 10 au 13 février 2020 au Hyatt Regency Orlando, Orlando, Floride.