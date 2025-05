Inventiva: 2ème tranche du financement structuré émise information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce que son conseil d'administration a décidé d'émettre la deuxième tranche de son financement structuré d'un montant maximum de 348 millions d'euros, tranche pour un montant brut de 115,6 millions d'euros (montant net de 108,5 millions).



Ce financement intervient à la suite de la fin du recrutement de l'étude clinique de phase 3 NATiV3 évaluant lanifibranor chez les patients atteints de MASH et à la suite de l'atteinte d'autres conditions préalables.



Inventiva a l'intention d'utiliser le produit net de l'opération, en complément de sa trésorerie et des équivalents disponibles, principalement pour financer le développement du lanifibranor dans la MASH et notamment pour poursuivre NATiV3.





Valeurs associées INVENTIVA 3,1850 EUR Euronext Paris -1,70%