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Intuitive Surgical s'apprête à connaître sa plus forte hausse journalière en 6 mois après avoir battu le record du premier trimestre
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 avril -

** Les actions d'Intuitive Surgical ISRG.O progressent de 8,6 % à 490,65 $

** L'action est en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis la fin octobre

** Les revenus dupremier trimestre de la société de technologie de chirurgie robotiquede 2 ,77 milliards de dollars ont battu l'estimation moyenne des analystes de 2,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre de 2,50 $ a battu les attentes de 2,10 $

** La croissance du volume des procédures, y compris une croissance de 16% pour le robot chirurgical da Vinci et de 39% pour Ion, a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires

** Raymond James et TD Cowen ont réduit leurs objectifs de prix pour l'action suite aux résultats

** La recommandation moyenne de 35 analystes est "acheter"; l'objectif de prix médian est de 601,54 $ - données compilées par LSEG

** L'action se négocie à environ 44 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, alors que la moyenne sur cinq ans est d'environ 55 fois

** Les actions ont baissé d'environ 14 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

INTUITIVE SURGICAL
489,4750 USD NASDAQ +8,46%
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