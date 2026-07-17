Intuitive Surgical recule alors que les inquiétudes liées à l'Obamacare relancent le débat sur la demande dans le secteur des technologies médicales

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* Aux États-Unis, la croissance des interventions assistées par robot au deuxième trimestre ralentit à 12 %

* Le directeur général David Rosa estime que la couverture d’assurance pourrait retarder les traitements non urgents

* Selon Intuitive, l'expiration des subventions majorées au titre de l'ACA a eu un impact négatif modéré aux États-Unis au deuxième trimestre

Vendredi, avant l’ouverture de la Bourse, l’action d’Intuitive Surgical ISRG.O a chuté de plus de 12 % après que la société a maintenu ses prévisions de croissance mondiale concernant les interventions réalisées à l’aide de ses robots chirurgicaux da Vinci et averti que les modifications apportées à certains régimes d’assurance pourraient nuire à la demande.

Cette annonce a déçu les analystes de Wall Street, d’autant plus que le fabricant de dispositifs médicaux Abbott ABT.N avait fait valoir que l’hypothèse selon laquelle la baisse des adhésions aux régimes liés à l’Obamacare (Affordable Care Act) aurait un impact significatif sur le secteur des technologies médicales et du diagnostic était “erronée ”.

HCA Healthcare HCA.N , le plus grand opérateur hospitalier américain à but lucratif, avait mis en garde en début de semaine contre un ralentissement de la demande d’interventions chirurgicales et une augmentation du nombre de patients non assurés, de nombreux Américains ayant renoncé à leurs régimes ACA après l’expiration des subventions accordées pendant la pandémie.

“Nous pensions que le secteur des technologies médicales allait connaître un soulagement après la publication des résultats d’ABT (Abbott)”, a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI, ajoutant que le ralentissement des interventions d’Intuitive aux États-Unis, qui atteint son niveau le plus bas depuis trois ans, ravive le débat.

LES CHANGEMENTS DE COUVERTURE AFFECTENT LE CALENDRIER DES SOINS

Intuitive prévoit que la croissance mondiale des interventions assistées par da Vinci en 2026 se situera près du point médian de sa fourchette de prévisions comprise entre 13,5 % et 15,5 %.

Les systèmes da Vinci sont utilisés dans un large éventail d’interventions, notamment les chirurgies bariatriques et les traitements des affections digestives, urologiques et cardiaques.

La croissance des interventions da Vinci aux États-Unis au deuxième trimestre s’est établie à 12 %, un chiffre en deçà des prévisions d’Intuitive en début d’année, principalement en raison des interventions chirurgicales pouvant être reportées, a indiqué la société.

“Lors de nos échanges avec nos clients, certains ont indiqué que les changements concernant la couverture des patients et l’évolution des primes d’assurance pourraient influencer le moment où les patients sollicitent des soins et décident de suivre un traitement”, a déclaré le directeur général David Rosa lors d’une conférence téléphonique jeudi.

Selon Intuitive, l’expiration des subventions renforcées au titre de l’ACA (Affordable Care Act) a eu un “impact négatif modéré” sur la croissance des interventions da Vinci aux États-Unis au deuxième trimestre.

“Les interventions sont le moteur de l’ensemble de la progression du chiffre d’affaires en aval; il est donc essentiel de déterminer l’ampleur de l’impact de l’expiration des subventions de l’ACA — la direction n’est pas encore en mesure de le quantifier, mais nous estimons qu’il s’agit d’un impact en pourcentage faible”, a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.