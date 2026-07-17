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Intuitive Surgical recule alors que les incertitudes liées à l'Obamacare assombrissent les prévisions
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** L'action d'Intuitive Surgical ISRG.O s'effondre de 10,85% à 358,68 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que les changements dans la couverture et la dynamique des primes pourraient avoir une incidence sur le moment où les patients sollicitent des soins et décident de suivre un traitement

** Elle maintient ses prévisions de croissance mondiale du nombre d’interventions réalisées avec ses robots chirurgicaux da Vinci en 2026 à environ 13,5% à 15,5%, mais s’attend à ce que ce chiffre se situe plutôt vers le milieu de cette fourchette

** L’ampleur exacte de l’impact reste incertaine, tout comme la durée de ses répercussions futures, bien que les perspectives de croissance du nombre d’interventions pour l’exercice 2026, réitérées par la direction, envisagent une fourchette de scénarios de croissance modérée, selon David Rescott, analyste chez Baird

** L’impact négatif sur la croissance des interventions da Vinci aux États-Unis au deuxième trimestre, lié aux patients touchés par l’expiration des subventions pour les primes majorées des régimes Obamacare ou de l’Affordable Care Act, est modéré – ISRG

** Les interventions bariatriques da Vinci aux États-Unis ont continué de subir l’impact de l’utilisation croissante du GLP-1, enregistrant une baisse à un chiffre élevée au cours du trimestre, ajoute la société

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 29% depuis le début de l’année

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INTUITIVE SURGICAL
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