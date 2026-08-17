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Intuitive Machines remporte un contrat de 600 millions de dollars dans le domaine des satellites
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 14:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions de la société spatiale Intuitive Machines LUNR.O ont progressé de 5,8 % à 20,11 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a reçu l'autorisation d'un client dont l'identité n'a pas été révélée pour commencer à travailler sur un programme d'infrastructure de communication multi-satellites dont la valeur est estimée à plus de 600 millions de dollars

** La société a annoncé la semaine dernière un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations et a enregistré une perte plus importante que prévu

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé d'environ 17 % depuis le début de l'année

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INTUITIVE MACH RG-A
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