Intuitive Machines en hausse après que KeyBanc a initié une couverture avec "surpondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la startup spatiale Intuitive Machines LUNR.O sont en hausse de 7,3 % à 11,64 $ en pré-marché après que KeyBanc Capital Markets a initié une couverture

** La société de courtage évalue l'action à "surpondérer" et fixe l'objectif de cours à 20 $

** La société de courtage considère LUNR comme un candidat de premier plan pour l'attribution du Lunar Terrain Vehicle (LTV) de la NASA, un programme dont le plafond potentiel est de 4,6 milliards de dollars sur 10 ans; la livraison du premier véhicule pourrait générer des revenus de 600 à 800 millions de dollars

** L'acquisition récente de Lanteris Space Systems pour 800 millions de dollars ajoute des capacités de fabrication de satellites et de défense/données

** Initie également une couverture "surpondérée" sur d'autres noms de l'aérospatiale et de la défense, y compris AeroVironment AVAV.O , Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O et Karman Holdings KRMN.K .

** A la dernière clôture, LUNR a baissé de 40,2 % depuis le début de l'année