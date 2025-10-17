Intuitive Machines augmente ; Deutsche Bank devient haussière et relève son objectif de cours de 50%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions de la startup spatiale Intuitive Machines LUNR.O ont augmenté de 4 % à 12,30 $ après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter".

** Le courtier augmente son objectif de cours de 12 $ à 18 $, le plus élevé de Wall Street, selon les données de LSEG.

** Edison Yu, analyste à la Deutsche Bank, estime que la configuration risque/récompense sera attrayante au cours des 3 à 6 prochains mois, grâce à des "catalyseurs commerciaux clairs".

** LUNR est considéré comme un gagnant séculaire sur le marché de l'exploration spatiale, aidant les États-Unis et leurs alliés à "préparer" la lune pour le retour des humains, ce qui est une tâche très difficile, dit Yu.

** Yu souligne que l'action de LUNR a sous-performé et se négocie à une "décote considérable" par rapport à ses pairs Rocket Lab RKLB.O et FireFly Aerospace FLY.O , ajoutant que l'écart peut se réduire si LUNR remporte d'importants contrats.

** Par ailleurs, Yu affirme que LUNR dispose désormais d'une importante trésorerie de plus de 600 millions de dollars, qui peut être utilisée pour des fusions-acquisitions relutives.

** En août, LUNR a annoncé une vente d'obligations convertibles d'un montant accru de 300 millions de dollars ().

** Au début du mois, la société a déclaré () qu'elle visait désormais IM-3, sa troisième mission d'alunissage, pour le second semestre de 2026.

** En mars, Athena, la deuxième sonde lunaire de la société, s'est posée sur le côté () après des problèmes avec ses télémètres laser, comme lors de sa première tentative l'année dernière.

** Y compris la performance de la séance, les actions de LUNR ont perdu environ un tiers de leur valeur depuis le début de l'année.

** 7 analystes sur 8 considèrent LUNR comme un "achat", 1 recommande de le "vendre" et l'objectif de cours médian est de 16,50 $, selon LSEG.