Intuit va acquérir Sequence, une plateforme de génération de revenus basée sur l'IA ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 octobre - ** Le titre d'Intuit INTU.O , éditeur de TurboTax, progresse de près de 6% à 328,81
** La société annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Sequence, une start-up spécialisée dans la gestion des revenus basée sur l'IA
** Sequence automatise l'ensemble du processus « de l'offre au chiffre d'affaires », notamment la tarification, la facturation et le recouvrement des revenus liés à l'utilisation, aux licences et aux étapes clés
** L'opération devrait renforcer Intuit Enterprise Suite et QuickBooks Online Advanced, et ouvrir la voie aux logiciels B2B et aux services professionnels
** La directrice générale de Sequence, Riya Grover, et son équipe rejoindront l’organisation produit « Mid-Market » d’Intuit
** Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées
** Sur 35 courtiers, 19 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 14 « conserver » et 2 « vendre »; objectif de cours médian: 400 $ – données compilées par LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 50,3% depuis le début de l'année
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