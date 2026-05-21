Intuit s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour TurboTax ; l'entreprise prévoit de supprimer 17 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai -

** L'action d'Intuit INTU.O a chuté de 13,3 % à 332,51 dollars lors des échanges avant l'ouverture

** La société a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour TurboTax et a annoncé qu'elle allait supprimer 17 % de ses effectifs à temps plein

** La société supprime près de 3.000 emplois à l'échelle mondiale, selon Reuters, dans le but de rationaliser ses opérations et de se concentrer davantage sur des domaines clés tels que l'IA

** Morgan Stanley, qui a retiré INTU de sa liste de valeurs favorites, déclare: “Si l'un des objectifs de la restructuration annoncée était de générer davantage de flux de trésorerie disponible à partir de cet actif, cela ne contribue guère à améliorer les perspectives de croissance”

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 8,56 milliards de dollars pour le trimestre février-avril, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,61 milliards de dollars

** À la suite de ces résultats, au moins huit courtiers ont abaissé leur objectif de cours pour le titre, selon les données compilées par LSEG

** 28 des 35 sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 7 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 558 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait perdu 42 % depuis le début de l'année