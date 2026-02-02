Intuit s'associe à Affirm pour étoffer son offre QuickBooks Payments
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:09
Des PME clientes de QuickBooks pourront ainsi proposer les options de paiement flexibles d'Affirm à leurs clients, tout en leur permettant d'en attirer de nouveaux, d'augmenter les taux de conversion, de maximiser les ventes et d'améliorer la trésorerie.
"Affirm gère la demande, la souscription et l'approbation du financement pour chaque transaction individuellement, éliminant ainsi la nécessité pour les propriétaires d'entreprise de gérer les détails du prêt ou de faire un suivi des paiements", précise Intuit.
Dans les mois à venir, Affirm sera proposée comme méthode de paiement pour les entreprises éligibles aux Etats-Unis qui utilisent QuickBooks Payments pour facturer leurs clients, sans qu'aucune installation supplémentaire ou déplacement technique ne soit nécessaire.
Valeurs associées
|495,3454 USD
|NASDAQ
|-0,72%
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi après avoir été plombées une grande partie de la séance par la chute des cours des métaux précieux, alors que commence une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a frappé lundi plusieurs localités dans le sud du Liban, notamment deux villages où elle avait lancé des appels à évacuer, faisant un mort et huit blessés selon le ministère libanais de la Santé. Israël mène régulièrement des frappes au Liban ... Lire la suite
-
Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont bondi en glissement annuel en janvier, après une chute en 2025
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les nouvelles immatriculations de voitures Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 75% ... Lire la suite
-
L'ex-prince Andrew n'est pas seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein: depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient, qui pourraient sceller ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer