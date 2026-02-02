 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intuit s'associe à Affirm pour étoffer son offre QuickBooks Payments
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:09

Intuit annonce un nouveau partenariat pluriannuel avec Affirm, qui deviendra la solution exclusive de paiement au fil du temps intégrée à QuickBooks Payments, renforçant davantage les capacités de gestion financière de bout en bout d'Intuit.

Des PME clientes de QuickBooks pourront ainsi proposer les options de paiement flexibles d'Affirm à leurs clients, tout en leur permettant d'en attirer de nouveaux, d'augmenter les taux de conversion, de maximiser les ventes et d'améliorer la trésorerie.

"Affirm gère la demande, la souscription et l'approbation du financement pour chaque transaction individuellement, éliminant ainsi la nécessité pour les propriétaires d'entreprise de gérer les détails du prêt ou de faire un suivi des paiements", précise Intuit.

Dans les mois à venir, Affirm sera proposée comme méthode de paiement pour les entreprises éligibles aux Etats-Unis qui utilisent QuickBooks Payments pour facturer leurs clients, sans qu'aucune installation supplémentaire ou déplacement technique ne soit nécessaire.

Valeurs associées

INTUIT
495,3454 USD NASDAQ -0,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank