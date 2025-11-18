 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 959,10
-1,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intuit s'allie à OpenAI dans un partenariat pluriannuel
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 15:37

Intuit annonce un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI pour réunir sa propre plateforme experte pilotée par l'IA avec ChatGPT, afin de fournir des analyses financières personnalisées et exploitables.

Pour les consommateurs, la plateforme d'Intuit permettra de réaliser des actions financières personnalisées, via des applications disponibles dans ChatGPT pour les aider à prendre des décisions financières plus adaptées à leurs besoins propres.

Pour les entreprises, les applications d'Intuit disponibles dans ChatGPT, fourniront des informations personnalisées pour augmenter leurs revenus et leur rentabilité en fonction de leurs données commerciales en temps réel.

En offrant ces expériences directement via les applications Intuit dans ChatGPT, la société pourra non seulement approfondir sa relation avec environ 100 millions de clients existants, mais aussi étendre sa portée à de nouveaux publics.

Valeurs associées

INTUIT
652,1600 USD NASDAQ +0,96%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank