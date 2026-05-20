Intuit revoit ses prévisions annuelles à la hausse et prévoit de supprimer 17 % de ses effectifs mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intuit INTU.O , la société mère de TurboTax, a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels et a annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs de 17 %, afin de se concentrer davantage sur les logiciels financiers basés sur l'intelligence artificielle, dans un contexte de forte demande.

La suppression de près de 3 000 postes à l'échelle mondiale, rapportée en exclusivité par Reuters plus tôt dans la journée, devrait contribuer à simplifier la structure organisationnelle et à rationaliser des domaines clés, notamment les initiatives en matière d'IA, selon une note interne envoyée par le directeur général Sasan Goodarzi.

Le fournisseur de logiciels fiscaux et comptables a déclaré s'attendre à des charges de restructuration liées aux suppressions d'emplois comprises entre 300 et 340 millions de dollars, qui seront comptabilisées au quatrième trimestre. Il comptait environ 18 200 employés répartis dans sept pays au 31 juillet 2025, selon son rapport annuel.

Intuit table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,34 et 21,37 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 21 à 21,19 milliards de dollars.

Elle a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 23,80 et 23,85 dollars par action, contre 22,98 à 23,18 dollars par action précédemment.

La récente période de déclaration d'impôts a contribué à faire progresser le chiffre d'affaires d'Intuit pour la période février-avril de 10 % par rapport à l'année précédente, à 8,56 milliards de dollars, même s'il est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 8,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, l'offre TurboTax Live d'Intuit, qui met en relation les déclarants fiscaux avec des experts, a connu un certain succès et pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des outils d'IA générative sur la franchise fiscale grand public lucrative de l'entreprise.

Les partenariats avec des entreprises spécialisées dans l'IA, notamment un accord pluriannuel avec Anthropic annoncé en février, sont au cœur de la stratégie de l'entreprise visant à intégrer des outils d'IA à l'ensemble de ses plateformes et à ajouter ses capacités personnalisées en matière de fiscalité, de finance, de comptabilité et de marketing aux applications d'IA.