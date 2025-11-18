Intuit progresse après l'annonce d'un partenariat de 100 millions de dollars avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions d'Intuit INTU.O progressent de 2,8 % à 664 $ avant bourse après que le fabricant de TurboTax a annoncé un partenariat pluriannuel de 100 millions de dollars avec OpenAI

** L'entreprise affirme que le partenariat vise à permettre aux utilisateurs de ChatGPT de prendre des mesures financières sécurisées par le biais d'applications Intuit

** Intuit déclare que l'accord fusionnera ses données financières et ses outils d'IA avec les modèles d'OpenAI pour fournir des informations et des recommandations personnalisées

** Les consommateurs pourront estimer leurs remboursements d'impôts, améliorer leurs scores de crédit et accéder à des produits financiers sur mesure; les entreprises pourront augmenter leur rentabilité, envoyer des rappels de factures générés par l'IA et accéder à des options de prêt - le tout au sein de ChatGPT, selon Intuit

** Intuit approfondira son utilisation des modèles de pointe d'OpenAI dans son système d'exploitation d'IA générative propriétaire dans le cadre du nouveau contrat

** Les actions d'INTU ont augmenté de 2,78% depuis le début de l'année, à la dernière clôture