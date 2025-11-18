 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 961,43
-1,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intuit progresse après l'annonce d'un partenariat de 100 millions de dollars avec OpenAI
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions d'Intuit INTU.O progressent de 2,8 % à 664 $ avant bourse après que le fabricant de TurboTax a annoncé un partenariat pluriannuel de 100 millions de dollars avec OpenAI

** L'entreprise affirme que le partenariat vise à permettre aux utilisateurs de ChatGPT de prendre des mesures financières sécurisées par le biais d'applications Intuit

** Intuit déclare que l'accord fusionnera ses données financières et ses outils d'IA avec les modèles d'OpenAI pour fournir des informations et des recommandations personnalisées

** Les consommateurs pourront estimer leurs remboursements d'impôts, améliorer leurs scores de crédit et accéder à des produits financiers sur mesure; les entreprises pourront augmenter leur rentabilité, envoyer des rappels de factures générés par l'IA et accéder à des options de prêt - le tout au sein de ChatGPT, selon Intuit

** Intuit approfondira son utilisation des modèles de pointe d'OpenAI dans son système d'exploitation d'IA générative propriétaire dans le cadre du nouveau contrat

** Les actions d'INTU ont augmenté de 2,78% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

INTUIT
652,5750 USD NASDAQ +1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank