 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 023,00
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intuit partenaire de la Team USA et des Jeux de Los Angeles 2028
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 17:35

Intuit annonce un partenariat majeur avec Team USA et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028, devenant partenaire fondateur dans la catégorie des logiciels de gestion financière.

L'entreprise obtient également les droits de naming de l'Intuit Dome, qui accueillera le basket-ball cinq-contre-cinq lors des Jeux, une première dans l'histoire olympique.

Intuit met en avant son ancrage à Los Angeles, renforcé par 23 ans de collaboration avec les Clippers.

Selon Thomas Ranese, Chief Marketing Officer, ce partenariat reflète la volonté du groupe d''aider consommateurs et entreprises à dépasser leurs objectifs financiers'.

L'accord comprend des initiatives locales, dont un programme de soutien aux petites entreprises pour devenir fournisseurs des Jeux, une aide fiscale pour certains athlètes de Team USA et l'extension de ses programmes d'éducation financière.

Casey Wasserman, président de LA28, souligne une collaboration alignée sur les valeurs d'innovation et d'inclusion, avec l'ambition de laisser un héritage durable à la ville.

Valeurs associées

INTUIT
673,5600 USD NASDAQ +5,67%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • Ce montage photo montre le maire élu de New York Zohran Mamdani (G) durant la campagne, le 19 octobre 2025 à New York et le président américain Donald Trump (D) à Washington, le 24 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Trump reçoit à la Maison Blanche son farouche adversaire Mamdani
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:56 

    Après une campagne marquée par des échanges acerbes entre les deux hommes, Donald Trump reçoit vendredi à Washington le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani, devenu un opposant de premier plan. L'élu de 34 ans a déclaré, face à la presse jeudi, qu'il ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank