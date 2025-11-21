Intuit partenaire de la Team USA et des Jeux de Los Angeles 2028
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 17:35
L'entreprise obtient également les droits de naming de l'Intuit Dome, qui accueillera le basket-ball cinq-contre-cinq lors des Jeux, une première dans l'histoire olympique.
Intuit met en avant son ancrage à Los Angeles, renforcé par 23 ans de collaboration avec les Clippers.
Selon Thomas Ranese, Chief Marketing Officer, ce partenariat reflète la volonté du groupe d''aider consommateurs et entreprises à dépasser leurs objectifs financiers'.
L'accord comprend des initiatives locales, dont un programme de soutien aux petites entreprises pour devenir fournisseurs des Jeux, une aide fiscale pour certains athlètes de Team USA et l'extension de ses programmes d'éducation financière.
Casey Wasserman, président de LA28, souligne une collaboration alignée sur les valeurs d'innovation et d'inclusion, avec l'ambition de laisser un héritage durable à la ville.
Valeurs associées
|673,5600 USD
|NASDAQ
|+5,67%
A lire aussi
-
Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite
-
Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite
-
Après une campagne marquée par des échanges acerbes entre les deux hommes, Donald Trump reçoit vendredi à Washington le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani, devenu un opposant de premier plan. L'élu de 34 ans a déclaré, face à la presse jeudi, qu'il ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer