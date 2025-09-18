Intuit, le fabricant de TurboTax, augmente après avoir réaffirmé ses objectifs pour l'exercice et le premier trimestre

18 septembre - ** Les actions d'Intuit INTU.O , fabricant de TurboTax, ont augmenté de 4,62% à 693,30 dollars

** La société réitère ses prévisions de revenus pour l'année fiscale entre 21 et 21,19 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 21,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare qu'elle donne la priorité aux investissements dans les grands paris pour stimuler une croissance durable à long terme, en mettant l'accent sur l'IA, selon une présentation

** INTU réitère également ses prévisions pour le 1er trimestre, avec un BPA ajusté prévu entre 3,05 et 3,12 dollars, par rapport aux estimations des analystes de 3,09 dollars par action

** La société réaffirme ses prévisions de BPA ajusté pour l'année fiscale entre 22,98 et 23,18 dollars, en ligne avec les estimations des analystes de 23,18 dollars par action ** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de ~8,5%, y compris les mouvements de la séance