Intuit : hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

21 novembre - ** Les actions de la société fintech Intuit

INTU.O augmentent de 5,3 % à 671,19 $

** La croissance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre devrait être supérieure aux estimations grâce à la forte demande pour ses outils de gestion financière alimentés par l'IA

** La croissance du chiffre d'affaires devrait se situer entre 14% et 15% au deuxième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (12,8%), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a également dépassé les estimations des analystes

** Mardi, Intuit a signé un accord pluriannuel d'une valeur de plus de 100 millions de dollars avec OpenAI pour utiliser les modèles d'IA du fabricant de ChatGPT afin d'alimenter les agents d'IA de l'entreprise.

** Morgan Stanley dit rester convaincu de la hausse des prévisions pour l'année fiscale 26, tout en gardant un œil sur le partenariat avec OpenAI

** J.P. Morgan déclare que "nous voyons des tendances stables à positives dans les activités principales d'Intuit", tout en maintenant que des risques subsistent en raison de la volatilité macroéconomique

** 26 des 33 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 6 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 822,5 dollars

** En incluant le mouvement de la séance, INTU est en hausse de 7,4 % depuis le début de l'année