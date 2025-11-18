Intuit conclut un accord de 100 millions de dollars pour intégrer les modèles d'OpenAI dans ses outils financiers

Intuit INTU.O a déclaré mardi avoir signé un accord pluriannuel d'une valeur de plus de 100 millions de dollars avec OpenAI pour utiliser les modèles d'intelligence artificielle du fabricant de ChatGPT afin d'alimenter des agents d'intelligence artificielle dans ses applications telles que le logiciel de préparation d'impôts TurboTax.

Les actions de la société basée à Mountain View, en Californie, ont augmenté de 3,4 % dans les échanges avant bourse à la suite de l'annonce.

La société a déclaré que ses outils tels que le portail de finances personnelles Credit Karma et le logiciel de comptabilité QuickBooks seront directement accessibles via ChatGPT, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions financières instantanées telles que l'estimation des remboursements d'impôts, des prêts personnels ou des prêts hypothécaires, tout cela dans le cadre de l'expérience du chatbot.

Le directeur général d'Intuit, Sasan Goodarzi, a déclaré que le partenariat combinait les "données financières propriétaires, les modèles de crédit et les capacités de la plateforme d'IA de l'entreprise avec l'ampleur et les modèles de pointe d'OpenAI pour donner aux utilisateurs l'avantage financier dont ils ont besoin pour prospérer".

L'entreprise a augmenté les prix de ses services d'abonnement QuickBooks en ligne et de paie en juillet suite au lancement d'agents d'IA, des systèmes capables de prendre des mesures au nom des utilisateurs.

Intuit espère que ce partenariat renforcera l'engagement de ses quelque 100 millions de clients et attirera de nouveaux utilisateurs vers ses applications fiscales et financières basées sur l'IA.

En août, la société avait prévu une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre inférieure aux estimations des analystes , en raison des performances médiocres de sa plateforme de marketing Mailchimp.